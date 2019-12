Mercato Torino, il direttore sportivo Bava a caccia di un centrocampista. Badelj è il preferito, Duncan del Sassuolo l’alternativa

Il direttore sportivo del Torino, Massimo Bava, è pronto a intervenire sul mercato per rinforzare il Torino. Nelle idee del dirigente granata c’è in primis la volontà di rinforzare il centrocampo di Walter Mazzarri.

Tuttosport fa il punto sulle possibili trattative che il d.s. porterà avanti. In pole position c’è Badelj della Fiorentina. Zaza e Bonifazi le possibili carta da utilizzare. Se col croato non andrà per il verso giusto, ecco che nel mirino andrebbe Duncan del Sassuolo.