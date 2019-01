Il difensore brasiliano sembra essere in procinto di trasferirsi alla Spal, i due club hanno avviato i contatti

Continua l’asse di mercato Torino-Ferrara. Infatti dopo i trasferimenti estivi di Bonifazi, Valdifiori e Milinkovic-Savic e Gomis, passati alla società biancoazzurra un altro giocatore è pronto a trasferirsi. Si tratta del difensore classe ’97 Lyanco che quest’anno ha trovato poco spazio nei granata. Il difensore ha infatti timbrato solo sette presenze divise tra campionato, coppa Italia e primavera.

La vittoria in rimonta riportata sul Parma e la “coperta corta” del reparto arretrato dovuta alla fragilità fisica dello stesso Boinifazi e un non più giovane Felipe sembra aver convinto il presidente Mattioli a portarlo alla corte di Semplici così da ampliare il parco difensori in rosa. Le modalità del trasferimento ancora non sono chiare ma sono stati avviati i contatti tra i due club, l’unico pericolo per la Spal sembra la concorrenza delle squadre estere.