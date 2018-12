Meret, ancora guai: salta Cagliari-Napoli per infortunio?

Alex Meret, nuovo infortunio per il portiere del Napoli che salterà la sfida col Cagliari. Allertato il giovane D’Andrea

Alex Meret si ferma ancora. Dopo aver fatto il suo esordio stagionale da titolare in Napoli-Frosinone, l’ex portiere dell’Udinese rischia di rimanere nuovamente ai box. Da registrare nuovi problemi fisici per il giovane portiere prelevato l’estate scorsa dalla società partenopea. In vista dell’impegno di campionato contro il Cagliari, Ancelotti dovrà fare ancora una volta i conti con gli acciacchi dei calciatori in rosa. Tra cui, sopratutto, Alex Meret: il giovane portiere del Napoli ha riportato un nuovo problema alla spalla che lo terrà fuori nel match contro il Cagliari.

Secondo le ultime indiscrezioni la sua presenza è quasi certamente in dubbio e dovrebbe rimanere a casa senza nemmeno far parte della lista dei convocati. In porta ci andrà Ospina, ma intanto è stato già allertato il giovane portiere della Primavera, D’Andrea. Il 21enne Meret, costato 25 milioni di euro più bonus in estate, non sarà in campo contro il Cagliari e a questo punto tornerà per la prossima settimana contro la Spal. Ieri intanto si sono allenati in gruppo sia Mertens che Mario Rui, la rifinitura di oggi darà il verdetto finale circa le loro presenze.