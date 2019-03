Meritocrazia Inter: Spalletti, è giusto che contro la Lazio giochi Keita

Spalletti, pensaci bene. Contro la Lazio deve giocare Keita. Altrimenti ti trovi contro società, squadra e tifosi

Dopo l’inaspettato infortunio di Lautaro Martinez, circolano parecchi dubbi sull’attaccante che figurerà tra i titolari nerazzurri in Inter-Lazio. Dubbi che, in realtà, non dovrebbero esistere: Keita Balde deve giocare dal primo minuto a discapito di Mauro Icardi.

Il senegalese innanzitutto ha uno stimolo particolare: è l’occasione giusta per lasciarsi alle spalle l’infortunio e le critiche, e trova di fronte a sé proprio la sua ex squadra. Quale occasione migliore per lasciare il segno e conquistarsi l’Inter? Inoltre, il giocatore è certamente più in forma di Icardi, che ha preso parte solo due allenamenti e non gioca dal 9 febbraio.

Infine, c’è un aspetto fondamentale: la credibilità di Luciano Spalletti. Dopo tutte le polemiche e gli attriti, l’allenatore non lancerebbe un bel segnale optando per lo schieramento in campo dell’argentino dal primo minuto. Lo spogliatoio riceverebbe un messaggio pessimo:”La meritocrazia all’Inter non esiste”. La società confida nelle scelte logiche dell’allenatore, ma storcerebbe il naso. I tifosi, non è un mistero, accoglieranno con i fischi l’ex capitano alla prima occasione. Il bilancio è chiaro: Se esiste meritocrazia nell’ambiente nerazzurro, Keita giocherà contro la Lazio.