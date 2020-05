Mertens vicino alla scelta per il futuro: Napoli, Inter e Premier in attesa

Dries Mertens sarebbe vicino a scegliere il suo futuro e sciogliere finalmente le riserve: Inter, Napoli e Premier League in attesa

Oggi Dries Mertens compie 33 anni e forse sarà il giorno giusto per sciogliere le riserve sul suo futuro. Come spiega il Corriere dello Sport, il belga deve decidere se continuare al Napoli, andare all’Inter o tentare un’avventura all’estero in Premier League (interessa a Monaco, Newcastle e Chelsea).

Il Corsport riporta di un’offerta “indecente” di De Laurentiis per Mertens risalente al 1 marzo: biennale a 4,5 milioni a stagione più bonus e 2 milioni alla firma, per un totale di 12 netti. Vedremo se basterà per farlo restare a Napoli.