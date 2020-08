Messi Barcellona, l’argentino non si presenta ai test: era atteso per le 10.15, ma il calciatore non è arrivato al Centro Sportivo

Lionel Messi non si è presentato ai test medici in programma oggi alla Ciutat Esportiva Joan Gamper. La Pulce argentina – si legge su Marca – era atteso insieme a tutti i compagni per effettuare gli esami anti Covid.

L’orario d’attesa era fissato per le 10.15, ma il fuoriclasse di Rosario ha deciso di rispettare quanto confermato nella giornata di ieri. C’è grande attesa in Catalogna, ma ormai è rottura totale tra le parti.