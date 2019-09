Cristiano Ronaldo risponde alla vittoria di Messi ai FIFA The Best Awards 2019: «Dopo la notte arriva sempre l’alba»

La sconfitta brucia, soprattutto quando ti chiami Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese non ha partecipato alla cerimonia di premiazione dei FIFA The Best Football Awards, durante la quale è stato battuto dal rivale storico Lionel Messi.

Dopo il tweet polemico del Portogallo, ecco la velata risposta di CR7 a Messi: «Pazienza e persistenza sono due caratteristiche che differenziano il professionista dal dilettante. Tutto ciò che è grande oggi è iniziato in piccolo. Non puoi fare tutto, ma fai tutto il possibile per realizzare i tuoi sogni. E tieni presente che dopo la notte arriva sempre l’alba».