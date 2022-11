Messi: «Non penso di giocare ancora a lungo»

Le parole di Lionel Messi sul suo futuro: «Non so cosa farò dopo, ma non credo che giocherò ancora a lungo»

Lionel Messi, nel corso di una intervista con il Pocho Lavezzi, ha parlato del suo futuro. Di seguito le sue parole.

RITIRO E POST CARRIERA – «Giocare a calcio mi piace e mi diverto, è l’unica cosa che ho fatto in tutta la mia vita. Quando smetterò penso che resterò legato al mondo del calcio, ma non so cosa farò di preciso. Non credo che giocherò ancora a lungo».

QATAR 2022 – «Le favorite sono sempre le stesse. Ci possono essere sorprese ma la Nazionali che possono vincere sono le solite. Credo che in pole ci siano Brasile, Francia e Inghilterra, ma in un Mondiale tutto può succedere».

COPA AMERICA – «Volevo tantissimo quel trofeo, abbiamo perso tante finali con la maglia dell’Argentina, mentre con il Barcellona ho vinto tutto. Mi mancava un trofeo con la mia Nazionale e questo rende quel successo più speciale».