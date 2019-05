Messico U20-Italia U20 streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere il match valido per la 1ª giornata del Gruppo B dei Mondiali Under 20

L’Italia Under 20 del Ct Paolo Nicolato fa il suo esordio nel Gruppo B dei Mondiali Under 20 2019 affrontando i pari età del Messico di Sergio Almaguer nella prima giornata dei Mondiali Under 20 2019. La partita, con fischio d’inizio previsto alle ore 18.00, si giocherà allo Stadion GOSiR di Gdynia.

La partita Messico U20-Italia U20 sarà trasmessa in tv in diretta da Sky, come tutte le altre gare dei Mondiali Under 20 2019, sul canale Sky Sport Uno, visibile al numero 201 del satellite, e al numero 472 del digitale terrestre. Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming attraverso l’app Sky Go, scaricabile su pc, tablet e smartphone e su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile.

La sfida degli Azzurrini sarà inoltre trasmessa in diretta e in chiaro da Rai Sport sui canali 57 HD e 58 del digitale terrestre e dunque visibile in streaming anche attraverso Rai Play.

MESSICO U20-ITALIA U20

Competizione: Mondiali Under 20 2019

Quando: giovedì 23 maggio 2019

Fischio d’inizio: ore 18:00

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno e Rai Sport

Dove vederla in streaming: Sky Go e Rai Play

Stadio: Stadion GOSiR – Gdynia Stadion (Gdynia)



Messico U20-Italia U20, le probabili formazioni

ITALIA (4-3-1-2): Plizzari; Buongiorno, Gabbia, Bellanova, Lu. Pellegrini; Frattesi, Alberico, Colpani; Capone; Pinamonti, Scamacca. Ct. Nicolato

