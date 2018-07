L’agente di Meza apre: «Genoa e poi Inter? Ipotesi gradita»

Le parole del procuratore Sergio Carrizo, agente di Meza, per parlare della possibile sinergia tra Genoa e Inter per acquistare il calciatore dell’Independiente

Maxi Meza si è messo in luce con la maglia dell’Argentina durante la sfortunata avventura al Mondiale russo. Per il calciatore dell’Independiente le sirene di mercato portano fino in Italia visto che è di questi giorni il rumors di una possibile sinergia tra Genoa e Inter per il calciatore argentino. Sarebbe un’operazione fattibile? Ecco cosa ne pensa l’agente di Meza, Sergio Carrizo, intervistato ai microfoni di ‘FcInterNews’: «Non ne so niente. Non ho ricevuto alcuna comunicazione in merito. La verità è che ne sto venendo a conoscenza adesso. Sicuramente sarebbe un’ipotesi che piacerebbe sia a me che a Maxi. Militare un anno in un campionato come quello italiano sarebbe molto gradito. Lui è preparato e pronto per giocare in un tipo di calcio tanto poderoso come il vostro».

Un’apertura quella del procuratore Carrizo, ma siamo solamente a livello di pour parler attraverso i media visto che non si è ancora palesata un’intenzione ufficiale da parte dei due club italiani. Il cartellino di Meza vale 12 milioni di euro: «La sua clausola ha lo stesso valore di sempre. Tengo a precisare che abbiamo una grande relazione con l’Independiente e finché non arriverà un’offerta concreta non si parla di nulla di ufficiale. Abbiamo ricevuto offerte da Inghilterra, Spagna, qualcosa non concreto dalla Germania, e due o tre attenzioni dall’Italia. Il mondo ha messo gli occhi su di lui. Parliamo di un giocatore top, al quale realmente non peserebbe la casacca di una grande società. Si merita la possibilità di mettersi alla prova in un campionato importante già in questo semestre. Non dovesse essere così non ci sono problemi. Anche l’Independiente è un top club e hanno già vinto insieme un titolo importante. Restasse in Argentina giocherebbe in una squadra che punterebbe ad andare lontano nella Libertadores. Per noi è pronto per il salto nel Vecchio Continente».