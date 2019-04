È tornato ad arbitrare Michael Oliver, l’arbitro che fece infuriare Buffon

L’arbitro inglese Michael Oliver torna ad arbitrare dopo un lungo stop: esattamente un anno fa arbitrò Real Madrid-Juventus

Esattamente un anno dopo aver arbitrato la partita più difficile della sua carriera, quel Real Madrid–Juventus che gli costò mesi di critiche e un lunga pausa da questa professione, torna a calcare i campi europei l’arbitro Michael Oliver.

Il fischietto inglese fu aspramente criticato dall’ex Juventus Gianluigi Buffon, che gli consigliò nel post partita di rimanere a casa «a bere fruttini», visto che per l’ex capitano della nazionale non fu in grado di reggere la pressione di una partita di quel livello.

Oliver tornerà comunque ad esercitare la sua professione, a partire dal Villareal–Valencia che si giocherà stasera alle 21 e valevole per l’andata dei quarti di Europa League.