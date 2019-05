Mondiali Under 20, ecco la classifica marcatori all-time dell’Italia U20

I Mondiali Under 20 di Polonia stanno per partire: chi è il miglior marcatore all-time della storia degli azzurrini?

La Nazionale dell’Italia Under 20 pronta al via nel Mondiale in Polonia. L’esordio stasera contro il Messico. Un’Italia esperta per cercare di migliore l’andamento in questa competizione.

Chi è il miglior marcatore della storia della Nazionale italiana U20? Sul podio, dal terzo posto, abbiamo: Giacomo Beretta (classe ’92: 15 presenze, 7 gol, attuale attaccante dell’Ascoli), Marco Ferro (classe ’81, 19 presenze, 8 gol, ritirato), in vetta, c’è Emanuele Calaiò (classe 82, 14 presenze e 12 gol, attualmente alla Salernitana). Al quinto posto figura anche Orsolini con 7 gol in 12 presenze. Il miglior marcatore dell’attuale generazione è Gianluca Scamacca (Sassuolo) con 4 reti in 4 presenze.