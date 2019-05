Mihajlovic vs l’agente: il tecnico del Bologna non sporgerà denuncia

Sinisa Mihajlovic non sporgerà denuncia contro l’agente che prima della finale di Coppa Italia l’ha insultato

Sinisa Mihajlovic ha deciso di non sporgere formale denuncia per l’increscioso episodio capitato mercoledì a Roma. Il tecnico del Bologna lo ha detto direttamente al capo della Digos che lo ha contattato per scusarsi e anche per chiedere se volesse procedere con formale testimonianza.

Sinisa, racconta la Gazzetta dello Sport, ha scelto di non andare oltre anche per non aggravare la posizione dell’agente che ha proferito l’orribile frase: nel colloquio con il capo della Digos, Mihajlovic ha inoltre aggiunto che l’episodio sarebbe finito lì se non fosse subentrata la cassa mediatica che inizialmente accusava un tifoso laziale, ipotesi che il tecnico serbo ha voluto smentire.