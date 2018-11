Mihajlovic: «Belotti lottatore. Donnarumma? Un ragazzino…»

Mihajlovic commenta il rendimento dei suoi ex giocatori Belotti e Donnarumma

Sinisa Mihajlovic, reduce dalla deludente esperienza allo Sporting Lisbona, commenta il momento no di Andrea Belotti. L’attaccante del Torino è stato escluso dai convocati del CT dell’Italia Mancini per il match di stasera, Italia-Portogallo. Ecco le sue parole sul granata:«Quando sta bene è un giocatore importante, a Genova ha fatto due gol: si deve meritare la convocazione, facendo bene sul campo come fatto contro la Sampdoria. Mancini lo chiamerà se si meriterà la convocazione, lo sanno tutti i giocatori che le convocazioni funzionano così: Belotti in questo momento non sta attraversando un buon periodo di forma, ma è sempre il solito lottatore, anche se deve fare gol perché il suo ruolo richiede questo».

L’ex allenatore del Torino parla anche di Gianluigi Donnarumma, lanciato dal mister quando sedeva sulla panchina del Milan e che difenderà i pali della Nazionale. Così Mijahlovic sul portiere azzurro:«Donnarumma ha peggiorato il suo rendimento? E’ sempre un ragazzino e dobbiamo pensare e fare i conti anche con tutte le pressioni che ha avuto in questi anni: ha cominciato a 16 anni e non è così facile, ha grandi qualità. Io bravo a lanciarlo? Non è merito mio, è lui che è andato in porta perché se lo meritava: è vero che bisogna avere coraggio a fare una scelta di questo tipo, ma io non ho mai fatto una scelta guardando all’età ma solo alla qualità che potevano esprimere i giocatori in un determinato momento».