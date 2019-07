Mihajlovic Bologna, capitan Dzemaili: «Ho fatto una promessa al mister»

Il capitano del Bologna, Blerim Dzemaili ha commentato la notizia riguardante la malattia di Sinisa Mihajlovic

Il capitano del Bologna, Blerim Dzemaili, è stato intercettato ai microfoni di Sky Sport direttamente dal ritiro per commentare la brutta notizia riguardante la malattia di Sinisa Mihajlovic.

Ecco le sue parole: «Ci sentiamo la sua famiglia. Quello che ha fatto lui in questi ultimi mesi nessuno è stato in grado di darci. Noi li daremo forza ad ogni allenamento. Lo sentiremo vicino e lo faremo sentire vicino quando non sarà con noi. Noi abbandonati? No, lo staff del mister ha preso tanta consapevolezza e tanta fiducia in noi. Noi li sentiamo come se fossero i nostri allenatori».

«Abbiamo fatto una promessa al mister e io da capitano non posso non mantenerla. Quando tornerà la squadra sarà pronta per lottare per un posto importante. Per noi è stato sì uno shock, ma noi dobbiamo continuare con il sorriso. Noi lotteremo per lui così come lui lotterà per noi. È come un padre. Bologna? Dopo Napoli è la piazza in cui mi son sentito meglio. Questa città ti dà amore».