Mihajlovic cecchino su calcio di punizione: che gol a fine allenamento – VIDEO

Sinisa Mihajlovic non ha perso il vizio né la classe con cui da calciatore batteva le punizioni e sorprendeva i portieri avversari.

L’allenatore del Bologna, come testimoniato da un video pubblicato sul profilo Twitter del club rossoblù, si è concesso qualche tiro piazzato dopo la sessione di allenamento dei suoi. Il risultato merita solamente applausi.

Sinisa’s still got it 🤩#WeAreOne pic.twitter.com/wqZDb7n4pY

— Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) June 13, 2020