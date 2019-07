Mihajlovic, il commovente messaggio della moglie sui social – FOTO

La moglie dell’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha pubblicato un commovente messaggio sui social riguardo suo marito – FOTO

Nel corso della giornata di ieri, l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha annunciato in conferenza stampa di avere la leucemia. Una notizia sconvolgente per tutto il mondo del calcio e non solo.

Oggi pomeriggio, sua moglie Arianna Rapaccioni ha voluto ringraziare tutti con un messaggio su Instagram: «Di Forza ne abbiamo tanta ma con il vostro Amore siamo imbattibili. Grazie a tutti!».