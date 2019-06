Mihajlovic conferma: «Sono stato vicinissimo alla Roma ma poi…»

Sinisa Mihajlovic conferma di essere stato vicinissimo a lasciare al Bologna per approdare alla Roma

Prima di fiondarsi su Paulo Fonseca la Roma era stata vicinissima dall’ingaggiare Sinisa Mihajlovic. La conferma arriva dallo stesso allenatore serbo ai microfoni di Sky, dove spiega anche i motivi che l’hanno spinto a rifiutare una piazza tanto ambita.

ROMA – «Sì, siamo stati molto vicini. Ho capito che dal punto di vista ambientale loro non erano pronti per questa cosa. Io sì, loro no. Quindi, capendo che avrei dovuto combattere una guerra da solo, ho lasciato perdere. Anche perché potevo sì combattere, ma non avrei vinto. Quindi ho deciso di ringraziare e pensare ad altro»

LAZIO – «Vicino alla Lazio? Mai. E mi fa strano: alleno da 10/12 anni, ho cambiato 7-8 squadre in Serie A. Ma non ho mai sentito nessuno di loro. 5 anni fa si era fatta avanti la Juventus, poi anche il Napoli. Ripeto, mi fa strano: vado bene per tutti ma non per la Lazio? Mi dispiace, ecco. Ma va chiesto alla dirigenza. Comunque non capisco chi parla di traditore: io non ho tradito nessuno. Lavoro e basta: non si vive di solo aria. Sono un professionista. Per questo avevo considerato la Roma: sarebbe stata una grande esperienza»