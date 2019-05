Mihajlovic: «È stato un poliziotto a darmi dello zingaro di me**a»

L’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha raccontato dell’episodio avvenuto fuori dallo stadio in Atalanta-Lazio

Sinisa Mihajlovic ha voluto fare chiarezza sul grave episodio avvenuto al di fuori dello stadio Olimpico in occasione della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Secondo le sue dichiarazioni, sarebbe stato un poliziotto e non un tifoso a dargli dello zingaro di merda. Il tecnico del Bologna ha poi accusato che gli altri colleghi lo trattenevano.

Ecco le sue parole: «Ma quali tifosi della Lazio? Io sono stato insultato da un poliziotto! È già una vergogna sentirsi urlare zingaro di m… durante le partite allo stadio dai tifosi avversari. E non sento mai uno speaker invitarli a smetterla. Ma non accetto che a dirmelo sia un poliziotto, uno in divisa, chiamato a far rispettare l’ordine, non ad aggredire e insultare. E quando mercoledì è successo, ho reagito».