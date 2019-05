Nella conferenza post partita, Sinisa Mihajlovic ha gonfiato il petto e ha applaudito ai cori della curva laziale nei suoi confronti

Serata magica per il Bologna e per Sinisa Mihajlovic. Gli emiliani, con il pirotecnico 3-3 dell’Olimpico, hanno conquistato un punto fondamentale che gli ha permesso di festeggiare l’aritmetica salvezza. Grande impresa per Palacio e compagni che dopo aver visto lo spettro della retrocessione hanno rialzato la testa.

Menzione speciale per Sinisa Mihajlovic. Lavoro sopraffino del serbo che in conferenza stampa spende anche parole dolci nei confronti della curva laziale la quale, durante la partita, gli ha riservato corti d’affetto.