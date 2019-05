Playoff e playout in Serie A: la riforma proposta da Mihajlovic – VIDEO

Playoff e playout in Serie A: la riforma proposta da Mihajlovic in conferenza stampa dopo Bologna-Parma

Ogni anno, la stessa storia. La Serie A arriva a celebrare le sue ultime giornate e la differenza di motivazioni tra le squadre in campo genera qualche risultato a sorpresa. Con il piccolo dettaglio che, poi, un punto in più o un punto in meno possono cambiare verdetti che già sembravano annunciati.

La proposta per evitare scenari del genere, allora, arriva direttamente da Mihajlovic nella conferenza stampa a margine di Bologna-Parma: una Serie A sul modello della… Serie B. E quindi con playoff e playout, in maniera tale che si riduca il numero delle squadre senza obiettivi nelle ultime giornate.