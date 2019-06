Milan, addio Europa League: compromesso vicino con la UEFA

Arrivano conferme circa un accordo tra il Milan e l’UEFA dopo le violazioni del fair play finanziario. Vicini alla rinuncia all’Europa League

Il Milan è vicinissimo ad un accordo con la UEFA dopo i problemi relativi al fair play finanziario: si va verso la rinuncia all’Europa League.

Lo riporta il Corriere della Sera. Il quotidiano precisa che il Milan sarebbe disposto a rinunciare a un posto in Europa League per ottenere più tempo per poter raggiungere il pareggio di bilancio (scadenza attuale 2021). Il dialogo con la UEFA è in corso, ma il compromesso conviene sia all’organismo amministrativo europeo sia al Milan. Proprio per questo il risultato arriverà in tempi brevissimi.