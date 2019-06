Milan, l’addio di Zapata dopo sette stagioni: tutti i numeri

Milan, Cristian Zapata si svincola dopo sette stagioni in rossonero: destinazione Genoa. Tutti i numeri del colombiano

Dopo 7 stagioni, Cristiàn Zapata lascia il Milan. Nessun clamore, nessun bagno di folla. Nonostante 148 presenze. Spesso indietro nelle gerarchie, che poi ribaltava come sempre e sempre pronto a subentrare. In rossonero è nel tabellino dei marcatori soltanto 8 volte. Il più importante quello del definitivo 2-2 nel derby di ritorno contro l’Inter.

Nel palmares, vanta una Supercoppa italiana nella stagione 2016/2017. Inoltre, tante partite da capitano del Milan. Nell’ultima stagione lo è stato in Europa League. Il classe 1986, ex Udinese e Villareal, parte per una nuova avventura. Senza rimpianti e da leader vero.