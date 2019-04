Milan, parla Amelia: «Ai rossoneri mancano le magiche notte di Champions»

L’ex portiere del Milan è positivo in merito al futuro dei rossoneri: «C’era molto da ricostruire, ora la società è sulla giusta strada»

Marco Amelia è intervenuto a Milan Tv per parlare della situazione attuale del Milan: «Innanzitutto al Milan mancano quelle notti che portano sicurezza in tutto l’ambiente, le notti di Champions del grande Milan. Questo significa dare sicurezza ai giocatori che aumentano la loro autostima e credibilità internazionale e di conseguenza si ripercuote sull’ambiente. C’era un Milan da ricostruire dopo anni di incertezze societarie. Credo la strada sia buona, arrivare in Champions è molto difficile, devi programmare e avere un club sano».

Amelia continua: «La Lazio con i risultati negativi, compreso domenica contro il Chievo, ha buttato via le possibilità di giocare per la Champions League. Se non fai risultati con il Chievo ti penalizzi e punti tutti sulla Coppa Italia, che passa attraverso la partita di San Siro. Il Milan nonostante tutto può ragionare in maniera più ampia, ha l’obiettivo e le potenzialità per arrivare in finale di Coppa Italia ma anche di arrivare quarto e di lottare addirittura per il terzo posto, nonostante i due punti persi a Parma, dove avrebbe meritato la vittoria».