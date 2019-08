Milan, André Silva in uscita: segnali dallo Sporting Lisbona

L’attaccante portoghese è in uscita e potrebbe tornare in Portogallo. André Silva piace allo Sporting Lisbona: le ultimissime

André Silva, attaccante del Milan, non rientra nei piani rossoneri ed è destinato a lasciare il Milan per far spazio a un nuovo attaccante (Correa?). Il giocatore vorrebbe tornare in Patria e Jorge Mendes è a lavoro per accontentarlo.

Al momento sulle sue tracce c’è lo Sporting Lisbona ma non sono ancora arrivate delle offerte ufficiali. L’eventuale partenza del portoghese potrebbe dare la spinta decisiva per chiudere Angel Correa. Vedremo cosa accadrà. A riferirlo è Sky Sport.