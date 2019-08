Milan, Bakayoko si propone: ritorno in rossonero per il centrocampista?

Tiemoué Bakayoko, centrocampista del Chelsea, torna al Milan? Il giocatore si sarebbe offerto ai rossoneri

Tiemoué Bakayoko ha lasciato un buon ricordo al Milan, tra tanti alti ma anche qualche basso di troppo. Il giocatore è tornato al Chelsea ma lì non gioca e vorrebbe andare via per giocare con continuità.

Secondo Tuttosport, la possibile cessione di Kessié al Monaco potrebbe aprire le porte al ritorno di Bakayoko che si sarebbe offerto ai rossoneri. In alternativa, per il centrocampista classe ’94, proprio il Monaco, qualora l’affare Kessié non dovesse andare in porto.