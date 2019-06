Bellinazzo chiarisce la situazione tra la Uefa e il Milan, con i rossoneri che rinuncerebbero all’Europa League. Ecco le sue parole

Marco Bellinazzo chiarisce ai microfoni di Tutti Convocati la situazione tra il Milan e la Uefa, tra la rinuncia all‘Europa League al Fair Play Finanziario.

Ecco le sue parole:«Sia chiaro: la Uefa non si sta sedendo ad un tavolo per una trattativa con il Milan, i rossoneri si prendono l’esclusione per avere un po’ di tempo in più per il pareggio di bilancio»