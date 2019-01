Milan, Bertolacci vuole il Genoa in estate. Ma i rossoneri sperano in altro…

Andrea Bertolacci è in scadenza di contratto e vorrebbe il Genoa a parametro zero a luglio. Al contrario, il Milan vuole cederlo a gennaio

Il futuro di Andrea Bertolacci sembra sempre più scritto. Dopo l’infelice parentesi al Milan, il centrocampista tornerà al Genoa, squadra in cui ha militato lo scorso anno e dal 2012 al 2015. Un ritorno a casa per il classe ’91 che ha sempre visto la città come un porto sicuro. Il contratto di Bertolacci è infatti in scadenza e ci sarebbe già un accordo di massima col presidente Enrico Preziosi per l’approdo in estate a parametro zero. Sembrerebbe esserci anche una bozza di contratto fino al 2023. L’unico ostacolo alla trattativa sono le intenzioni del Milan, che vorrebbero cedere il giocatore in questa finestra di mercato in modo da risparmiare sui restanti sei mesi di stipendio. Una situazione di cui si saprà di più nelle prossime settimane.