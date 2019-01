Il centrocampista del Milan Lucas Biglia ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni circa il suo rientro e sul momento dei rossoneri

Infortunatosi al polpaccio circa due mesi e mezzo fa, Lucas Biglia è tornato a parlare in occasione della consegna del premio Amico dei Bambini. Il centrocampista del Milan spera di tornare a disposizione il prima possibile per dare il suo contributo alla causa rossonera nella lotta per la conquista del quarto posto: «Non è semplice da gestire come momento. L’infortunio ti tiene lontano dalla squadra e ti costringe a lavorare a parte – ha dichiarato a Milan TV – Ho voglia di rientrare, di stare insieme ai miei compagni. Per fortuna il peggio è passato e sto recuperando. Non vedo l’ora di tornare ad essere a disposizione».

Mai come in questa stagione è fondamentale per il Milan ottenere un piazzamento in Champions League: «L’importante è allenarsi e che il mister abbia più giocatori possibili a disposizione. Più siamo e meglio è. Siamo dispiaciuti per l’eliminazione in Europa League, ma rimangono comunque la Coppa Italia e il campionato. Gattuso l’ho visto bene, ha saputo gestire al meglio una situazione delicata. Secondo me ha lavorato alla grande, ci ha dato fiducia nei momenti in cui ne avevamo meno e ci ha sempre difeso. Ora è importante che il gruppo continui a dimostrare di essere veramente ciò che lui pensa di noi».

Spazio anche a qualche commento su un compagno sempre più prezioso in mezzo al campo: «Bakayoko è un grande giocatore. Arrivava da un club importante della Premier League e ha avuto naturalmente bisogno di tempo per adattarsi. I numerosi infortuni gli hanno dato più spazio tra i titolari e sta dimostrando a tutti ciò che ci aspettavamo da lui».