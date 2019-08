Milan, Boban spiega: «Saremo al top senza botti, i tifosi capiranno»

Il dirigente del Milan, Zvone Boban, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport sul mercato e sulle ambizioni rossonere

Contro l’Udinese sarà il primo giorno da dirigente del Milan di Zvone Boban, che dopo essere stato un dirigente FIFA è tornato a casa base pronto a dare una mano. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il croato ha illustrato le ambizioni della squadra per la stagione.

MERCATO – «Mercato stellare dell’Inter? Non voglio paragonare gli operati, tantomeno discutere sul mercato delle altre società, ma posso dire che solamente il tempo e i risultati ci diranno chi ha lavorato bene e chi no. Secondo noi, stiamo facendo il massimo considerando le varie problematiche, che sono reali. Ci vorrà del tempo. La verità è che non cerchiamo fuochi d’artificio insensati, come qualche anno fa».

CORREA – «Il Milan è una società corretta e elegante, e quindi non farà mai leva sulla volontà del giocatore. Figuriamoci in questo caso, visto il grande rispetto che nutriamo per l’Atletico Madrid e il presidente Gil, che è un amico».

AMBIZIONI – «Il nuovo proprietario ha portato stabilità e l’obiettivo (altrimenti, né Paolo e nemmeno io saremmo qua) è un Milan vero, un Milan che ritorni a essere protagonista e vincente, giocando un calcio offensivo e di carattere»