Milan, Suso bocciato da Gattuso: il rossonero non segna da gennaio

Cresce l’astinenza da gol per Suso, esterno offensivo del Milan, sostituito da Gattuso nel big match contro la Juventus

L’ultima partita giocata per intero è stato il derby della Madonnina, dove decisamente non ha brillato. Sono seguite quindi una sostituzione e una panchina, fino al match di questa sera. Ma anche contro la Juventus, Suso non è riuscito a trovare la rete. Una rete che manca addirittura dal 21 gennaio 2019, nella trasferta ligure contro il Genoa vinta per 2-0.

Cresce dunque l’astinenza dell’esterno offensivo del Milan, che in questa stagione ha subito un’involuzione notevole, totalizzando appena 5 gol in 27 presenze in Serie A. Intendiamoci, lo spagnolo non ha giocato una brutta gara, ma se i rossoneri vogliono davvero ambire alla qualificazione in Champions League, sarà necessario che Suso ritrovi il giusto feeling con il gol.