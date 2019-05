Milan-Bologna highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 35ª giornata della Serie A 2018/2019

Milan-Bologna highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 35° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Meazza’ di Milano, i rossoneri di Gennaro Gattuso affrontano la squadra di Sinisa Mihajlovic nella gara conclusiva del turno di campionato. Milan settimo in classifica con 56 punti e reduce dalla sconfitta sul campo del Torino; Bologna (37) quindicesimo e proveniente dalla vittoria casalinga sull’Empoli. Nella gara d’andata, le due squadre pareggiarono per 0-0 al ‘Dall’Ara’. Adesso è di nuovo Milan contro Bologna: rossoneri per rientrare in zona Europa, rossoblù per avvicinare la salvezza aritmetica. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.