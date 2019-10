Il centrocampista del Milan Bonaventura è in attesa del rinnovo: presto l’offerta della dirigenza rossonera

Giacomo Bonaventura rinnoverà il proprio contratto, in scadenza attualmente nel 2020. Come rivelato dal Corriere dello Sport, il Milan farà presto recapitare al centrocampista rossonero un’offerta per il prolungamento.

Il club attende solamente il rientro in squadra di Bonaventura, reduce da un brutto e lungo infortunio, prima di entrare nel vivo della trattativa.