Milan, Borini protegge Higuain: «Un professionista»

Fabio Borini ha commentato il delicato momento che sta attraversando il compagno di squadra Gonzalo Higuain, sempre più lontano dal Milan

Il divorzio ormai annunciato di Gonzalo Higuain dal Milan è la notizia che maggiormente tiene banco in questa sessione di mercato invernale. Il sempre più probabile passaggio del bomber argentino al Chelsea di Sarri ha fatto e continua a far parlare.

Non si è negato a tal proposito anche Fabio Borini. L’attaccante del Milan, che ha senz’altro potuto osservare maggiormente da vicino il Pipita, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport del delicato momento che sta attraversando il suo compagno di squadra: «La viviamo come si vive sempre il mercato, non sai mai ciò che è vero e ciò che è falso, anche perché all’interno si cerca di non parlarne per non invadere la privacy. Lui sta dimostrando di essere un professionista, si allena sempre e dà tutto, come in occasione della Supercoppa che aveva la febbre. Non ha gettato la spugna».