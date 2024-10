Milan Brugge, Reijnders: «Sono un giocatore box-to-box»

Il centrocampista del Milan ha parlato alla vigilia del match contro il Brugge di Champions League

Milan Brugge è senza dubbio una delle partite più importanti di questa prima parte della stagione per i rossoneri. Dopo le sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen, Fonseca deve dare una svolta alla stagione anche in campo europeo.

A proposito di questa sfida, Tijjani Reijnders ha parlato in conferenza stampa di come si aspetta questo incontro e non solo. Ricordiamo che l’olandese è reduce da un’espulsione diretta in campionato contro l’Udinese.

CARATTERISTICHE – «E’ importante per me essere decisivo. Noi centrocampisti siamo il motore della squadra. Contro l’Udinese abbiamo fatto bene, domani sarà importante giocare allo stesso modo»

ARBITRAGGI DIVERSI IN EUROPA – «Non lo so, lo vedremo domani. La cosa importante è non arrivare più a fare certe cose, devo stare più attento ed evitare di ripetere una cosa del genere»

GIOCATORE BOX TO BOX – «Sono un giocatore box-to-box. Ho giocato in tutti i ruoli in mezzo al campo. Sono un numero 8, ma questo non vuol dire che non posso giocare in altre posizioni. Tocca al mister dimmi dove ha bisogno che giochi»