Milan, Caldara: «Per superare un infortunio servono sacrifici»

Il difensore rossonero Caldara ha partecipato all’evento “Fondazione Milan in the Community”: «Per superare un infortunio servono sacrifici»

A margine dell’evento “Fondazione Milan in the Community”, il difensore rossonero Mattia Caldara ha affrontato il tema della collettività: «Fin dai primi anni della carriera i miei allenatori mi hanno sempre insegnato che il noi viene prima dell’io. Bisogna sempre pensare e ragionare da squadra, il gruppo viene prima di tutto perché solo così arrivano le vittorie e di conseguenza anche le soddisfazioni personali».

Un riferimento anche alle difficoltà, da lui vissute in prima persona visti i numerosi infortuni: «Per raggiungere gli obiettivi sono necessari tanto allenamento e tanti sacrifici per essere pronti la domenica o per uscire da un momento di difficoltà come può essere un infortunio».