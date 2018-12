Hakan Calhanoglu ha parlato del tecnico del Milan Gennaro Gattuso, soffermandosi sul rapporto che ha con lui e sul suo temperamento – VIDEO

Alla vigilia della sfida decisiva contro la Spal, Hakan Calhanoglu, centrocampista del Milan, ha parlato di Gennaro Gattuso. Ecco le parole del turco sul tecnico, noto per il suo temperamento “focoso”:«Il rapporto con Gattuso è buono. Anche quando si arrabbia, lo accetto perché è un allenatore che vuole solo vincere. Aveva una mentalità vincente anche da giocatore. A volte capita che non rendiamo come lui vorrebbe, ed è meglio non dire nulla, altrimenti arriva una “papagna”, meglio stare zitti». Ecco il video dell’intervista del giocatore ai microfoni di DAZN: