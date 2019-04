Milan, Calhanoglu out per febbre: non partirà dall’inizio contro la Lazio

Milan, Calhanoglu colpito da un attacco febbrile: il numero 10 rossonero non partirà dall’inizio contro la Lazio

Hakan Calhanoglu non partirà dall’inizio contro la Lazio. Il trequartista turco è infatti stato colpito da un attacco febbrile nella giornata di ieri e probabilmente non scenderà in campo con i suoi compagni di squadra.

Per lui, dunque, si partirà dalla panchina nella delicata ed importante sfida di semifinale di ritorno di Coppa Italia contro i biancocelesti. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.