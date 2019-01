Caressa commenta il mercato del Milan, Leonardo risponde: «Apri gli occhi»

Siparietto a Sky tra Caressa e Leonardo: il giornalista di Sky commenta l’addio di Higuain al Milan e l’arrivo di Piatek, il d. s. rossonero risponde per le rime con un sms

Week-end decisamente da protagonista per Fabio Caressa: il giornalista e direttore di Sky Sport, dopo una una telecronaca alquanto singolare dell’anticipo tra Roma e Torino, con riferimenti gossippari alla vita privata del giovane centrocampista granata Vittorio Parigini, ieri sera nel corso di Sky Calcio Club, la trasmissione domenicale in onda dopo il posticipo, si è lasciato andare ad una frase sibillina che però non è sfuggita al direttore sportivo del Milan (e suo amico) Leonardo. «Se adesso chiudo gli occhi, faccio fatica ad immaginare un Milan più forte con Krzysztof Piatek in attacco al posto di Gonzalo Higuain. Se mi avessero detto di scegliere un paio di settimane fa tra i due, mi sarei messo a ridere», le parole di Caressa in merito all’attuale e ben nota situazione di mercato in casa rossonera.

Leonardo, da casa, avrebbe dunque deciso di rispondere per le rime al giornalista romano, inviandogli repentinamente un messaggio: «Allora apri gli occhi». Divertito e sarcastico il commento di Caressa in proposito: «Mi ha scritto Leonardo, che ringraziamo e salutiamo. Dice che dovrei aprire gli occhi. In effetti, ad occhi aperti, Piatek è meglio di Higuain». Di fatto però, al momento, le reti segnate in campionato dal polacco del Genoa sono già 17, quelle del Pipita invece meno della metà, 8. Ai posteri l’ardua sentenza.