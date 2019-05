Unico certo della conferma anche per la prossima stagione sarà Paquetà: tutti gli altri in bilico o sicuri della cessione

Il campionato di Paquetà si è chiuso due turni fa con quell’espulsione col Bologna, ma in- tanto il c.t. del Brasile Tite lo ha inserito tra i 23 convocati per la Coppa America di casa. Se poi, a settembre, Lucas potrà giocare la prima Champions League della carriera, dovrà ringraziare compagni di reparto che tra un anno potrebbero essere da tutt’altra parte. Perché l’ex Flamengo è certo di vestire rossonero anche nel 2019-20, ma non si può dire lo stesso degli altri sette centrocampisti del Milan.

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, Josè Mauri, Bertolacci e Montolivo sono con le valigie in mano. Tutti e tre hanno un contratto in scadenza che non verrà rinnovato. Rientrerà al Chelsea anche Bakayoko visto e considerato che il riscatto fissato dai Blues è sui 35 milioni, troppi per le casse rossonere. Rischiano anche Biglia e Kessiè, tutto dipenderà dalla Champions.