Milan, se parte Donnarumma arriva un top player: si guarda in casa Real

Se il Milan dovesse vendere Donnarumma, punterebbe tutto su un top player: i rossoneri guardano in casa Real Madrid

In casa Milan potrebbe essere Gigio Donnarumma il sacrificato. Il portiere potrebbe partire per fare cassa, ma poi la somma ricavata verrebbe re-investita sul mercato. Come spiega La Gazzetta dello Sport, i rossoneri guardano al Real Madrid.

Se l’estremo difensore dovesse passare al Psg, che sembra molto interessato e pronto ad offrire una somma importante, il Milan punterebbe a uno tra Isco e James Rodriguez. I due giocatori piacciono molto e i rossoneri vorrebbero provare a portarne uno a Milano, strappandolo ai blancos.