Milan, che numeri per Giroud: ha già fatto meglio di Weah e Inzaghi

L’attaccante del Milan Giroud ha rotto la maledizione del numero 9 e ora ha numeri importanti in rossonero

Olivier Giroud si è preso sulle spalle la numero 9 del Milan ed ha scacciato via la maledizione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, solo Inzaghi ha fatto meglio alla prima stagione in rossonero con una media gol di 0,5 a partita, mentre il francese è fermo a 0,43.

Rapportando però la media gol ai minuti giocati, l’ex Chelsea è davanti a tutti con una rete ogni 137 minuti. Meglio di Super Pippo (1 ogni 171) e di George Weah (1 ogni 204).

