Milan, Chelsea su Romagnoli: rifiutata l’offerta

Il Chelsea di Antonio Conte ha messo gli occhi su Alessio Romagnoli, difensore del Milan. Il club rossonero, però, fa muro

Continua la ricerca al difensore da parte di Antonio Conte, allenatore del Chelsea. Viste le difficoltà per arrivare a Koulibaly, centrale del Napoli, i blues avrebbero spostato il loro interesse su Alessio Romagnoli, difensore del Milan. Il club londinese, infatti, avrebbe già formulato un’offerta alla dirigenza rossonera.

LA RISPOSTA – Nonostante l’offerta molto alta da parte del Chelsea, il Milan ha alzato alzato un muro sulla cessione: l’intenzione è quella di non privarsi del giovane difensore, considerato dal club rossonero molto importante per il proprio progetto. Il Milan, infatti, ha acquistato Alessio Romagnoli solo l’estate scorsa e il trasferimento è costato un grosso sforzo economico da parte della società che scommette fortemente sul giovane difensore. Difficile, dunque, se non impossibile vedere l’ex Sampdoria lontano da Milano dopo questa sessione di calciomercato. Antonio Conte dovrà virare verso nuove soluzioni.

