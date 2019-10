Milan: come cambia il modo di difendere da Giampaolo a Pioli

Pioli e Giampaolo hanno principi molto diversi. Le loro squadre pressano in modo quasi opposto tra loro

Pioli è chiamato a risollevare le sorti del Milan. Il tecnico emiliano ha uno stile tattico profondamente diverso da quello di Giampaolo, fase difensiva compresa.

L’allenatore ex Sampdoria applica una pressione a zona pura, mentre Pioli difende con l’uomo come principale riferimento. Entrambi vogliono recuperare palla in avanti, ma cercano di farlo in modo diverso. La Fiorentina di Pioli si distingueva per marcature a uomo piuttosto intense, vedremo se le replicherà al Milan.