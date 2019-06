Milan, Costacurta chiarisce: «Nessun contatto con i rossoneri. Su Giampaolo…»

Alessandro Costacurta è intervenuto a Radio Anch’io Sport e ha fatto il punto su Nazionale e eventuale offerta del Milan

Alessandro Costacurta è intervenuto a Radio Anch’io Sport chiarendo la sua posizione su un possibile ritorno al Milan. L’ex difensore si è anche concentrato sugli impegni della Nazionale. Di seguito le sue parole

MILAN – «Giampaolo? Prospetto interessante. A Milano vogliono vedere questa nuova idea di calcio che stanno esprimendo un po’ tutti. E’ una scelta giusta, speriamo possa firmare. Contatti con Maldini per un incarico? Nessun contatto. Rapporto fraterno tra me e Paolo, ma lui sa che certi incarichi non li prendere».

UNDER 21 – «Pinamonti e Cutrone hanno una grande occasione. La concorrenza lì è feroce. Kean è molto in gamba, non discuto le scelte di Di Biagio, a cui hanno affidato un’ottima squadra. La concorrenza è tanta dal centrocampo all’attacco. Cutrone mi è sembrato sofferente per la situazione sua e del Milan: credo che con la sua cattiveria agonistica possa dare una grossa mano»