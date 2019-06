Milan, Cutrone chiede spazio: rebus sul suo futuro

Patrick Cutrone chiede, giustamente, spazio. L’attaccante del Milan non può permettersi un’altra stagione da comparsa in rossonero

Sembrava che la stagione 2017-2018 avesse fatto nascere una nuova stella nel firmamento del calcio italiano. Patrick Cutrone aveva raggiunto la doppia cifra in termini di gol alla sua prima stagione in Serie A. Questa, terminata da poco meno di un mese, doveva essere la stagione della conferma. Così non è stato. Appena 12 presenze da titolare condite da soli 3 gol.

L’attaccante rossonero ora chiede spazio per non vivere un’altra stagione da comprimario, all’ombra di Piatek o di chi arriverà nel nuovo attacco di Giampaolo. Una mano in questi termini può essere data dal Sassuolo, fortemente interessato al giovane attaccante italiano nell’ambito dell’affare Sensi. In Emilia Cutrone godrebbe di più spazio e più minuti, diventando (forse) il punto centrale del reparto avanzato di De Zerbi. Milan e Sassuolo discutono per un affare che forse conviene ad entrambe.