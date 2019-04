Milan, Cutrone: ora o mai più! Convinci Gattuso che non sei una riserva

Cutrone, è il tuo momento. Contro l’Udinese occasione d’oro per lanciare un messaggio a Gattuso e ai dirigenti del Milan

Dopo tanti, troppi, match visti dalla panchina, Patrick Cutrone può avere la sua occasione. Il capocannoniere del Milan della scorsa stagione può trovare spazio dal 1′ nel turno infrasettimanale contro l’Udinese. L’occasione è d’oro, l’attaccante non può sprecarla: deve dimostrare a che lui e Krzysztof Piątek possono coesistere e, soprattutto, che il ruolo di seconda scelta non gli si addice.

Cutrone quest’anno ha patito molto le scelte della società. I vertici milanisti al posto di rinforzare gli altri reparti ha investito in nuovi attaccanti come il polacco e Gonzalo Higuain, senza credere nel talento proveniente dal settore giovanile. La conseguenza è stata la seguente: poche presenze da titolare, pochissimi (3) i gol. Ma L’Udinese sembra l’avversario perfetto per invertire la rotta. I bianconeri hanno vinto una sola gara in trasferta a settembre contro il Chievo, ormai retrocesso. L’attaccante all’andata aveva disputato una buona gara: la speranza è che si ripeta, magari trovando una rete che significherebbe tantissimo per il suo presente e futuro al Milan.