Milan, destino incerto per Calhanoglu: lui ha già deciso

Hakan Calhanoglu piace a numerosi club. Il turco potrebbe andare via dal Milan ma vorrebbe rimanere: le ultime

Quale futuro per Hakan Calhanoglu? Il centrocampista del Milan potrebbe andare via e ha ricevuto offerte da Schalke 04, Torino e Lipsia ma il giocatore vorrebbe rimanere ancora in rossonero.

Secondo Nicolò Schira, Giampaolo l’ha studiato a fondo in precampionato e oggi a Udine lo proverà nel cuore della mediana: un nuovo ruolo per rilanciarlo. Difficile dunque al momento la partenza del turco.