Milan-Di Francesco: Leonardo smentisce i contatti con l’ex Roma 

Leonardo ha smentito i contatti che vedrebbero Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore del Milan per la prossima stagione

Nelle ultime settimane si è parlato molto del possibile arrivo di Eusebio Di Francesco sulla panchina del Milan. Complici le difficoltà di Gattuso e il momento no dei rossoneri in campionato, era circolata voce di un possibile arrivo dell’ex Roma per la prossima stagione.

Nella giornata di oggi è però arrivata la smentita ufficiale da parte di Leonardo. Il direttore dell’area tecnica, presente oggi a Milanello, avrebbe fatto sapere a Sky di non aver effettuato alcuna proposta al tecnico.