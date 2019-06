Milan, Donnarumma sacrificato per sistemare il bilancio? Il punto della situazione

Il Milan deve sistemare il bilancio entro il 30 giugno e starebbe pensando ad una cessione eccellente: Donnarumma candidato principale

L’imperativo in casa Milan è non presentarsi al 30 giugno con l’attuale perdita che oscilla tra i 70 e gli 80 milioni. Dovesse accadere ecco che si infrangerebbe nuovamente il Fair Play Finanziario, e sarebbero dolori.

Si valuta quindi una cessione eccellente e Donnarumma, in questo senso, è l’indiziato principale a partire. Il suo valore è in ascesa dopo un’ottima stagione e il prezzo del suo cartellino (non meno di 60 milioni) rappresenterebbe una manna dal cielo per i conti del bilancio. Un altro giocatore per il quale il Milan potrebbe non svenarsi nel trattenerlo è Kessie. Valutato almeno 35 milioni. Altri elementi sacrificabili sono Suso – clausola da 38 milioni ancora attiva – e Andre Silva, che rientrerà alla base dopo il prestito al Siviglia